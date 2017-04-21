وظيفة جديدة لتوفير الطاقة في ” ويندوز 10 “

تسعى شركة #مايكروسوفت إلى جعل نظام #ويندوز 10 أقل استهلاكاً لشحنة البطارية بأجهزة اللاب توب، وذلك من خلال خفض قدرة البرامج التي تعمل في الخلفية مستقبلاً، وأكدت الشركة الأمريكية على أنه يتم حالياً اختبار وظيفة توفير الطاقة في الإصدار التجريبي من نظام “ويندوز إنسايدر”.

ويمكن لأصحاب أجهزة اللاب توب المزودة بمعالج إنتل Skylake تحويل البرامج التي تعمل في الخلفية إلى وضع توفير الطاقة، وعندئذ سيستمر عمل هذه البرامج إلا أنها سوف تستهلك قدراً أقل من قدرة نظام التشغيل، وبالتالي قدراَ أقل من شحنة البطارية.

وأكدت الشركة الأمريكية أن وضع توفير الطاقة لن يكون قاصراً على الحواسب الجديدة فقط، بل إنه من المقرر طرح إمكانيات توفير الطاقة للمعالجات الأخرى، والتي ستكون جزءاً من نظام تشغيل ويندوز. ( DPA )

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