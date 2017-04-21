وفاة مدافع منتخب إنكلترا السابق عن 44 عاماً

توفي المدافع الدولي الإنكليزي السابق، #أوغو_أيهيوغو، عن 44 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الجمعة نادي #توتنهام، الذي كان يتولى فيه مهمة الإشراف على فريق دون 23 عاما.

وتعرض ايهيوغو لأزمة قلبية امس الخميس خلال إشرافه على حصة تدريبية لفريقه وتلقى الإسعافات الأولية في أرضية الملعب قبل أن ينقل الى المستشفى، لكنه فارق الحياة اليوم الجمعة بحسب ما أعلن توتنهام.

وبدأ ايهيوغو الذي خاض أربع مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي، مسيرته الكروية عام 1989 مع وست بروميتش البيون، قبل الانتقال إلى أستون فيلا الذي دافع عن ألوانه من 1991 حتى 2000.

ومن ثم انتقل إلى ميدلزبره الذي بقي في صفوفه حتى 2007، كما لعب موسما واحدا مع ليدز يونايتد على سبيل الإعارة.

ومر أيهيوغو في نهاية مشواره الكروي برينجرز الأسكتلندي (2007-2008) وشيفيلد يونايتد (2008-2009) وويمبلي (2012).

وتوج خلال مسيرته بلقب كأس الرابطة ثلاث مرات (1994 و1996 مع استون فيلا و2004 مع ميدلزبره). ( reuters )

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