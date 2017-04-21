يوفنتوس يبحث عن بديل سامي خضيره بعد استبعاده

تلقى نادي #يوفنتوس الإيطالي ضربة قاسية بعد تعادله سلبياً مع #برشلونة، وتأهله للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب استبعاد سامي خضيرة من تشكيلو “اليوفي” من مباراة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، بحسب ما اوردت شبكة أوليه عربية “أصبح بحكم المؤكد غياب الألماني سامي خضيرة عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب تراكم البطاقات الصفراء”.

وتلقى خضيرة بطاقة صفراء في الدقيقة 63 من الشوط الثاني ضد برشلونة بعد تدخله العنيف على قدم لويس سواريز.

وهذه البطاقة الثالثة التي يتحصل عليها سامي خضيرة في البطولة خلال الموسم الحالي، وبالتالي، لذلم يسعى المدير الفني ليوفنتوس للبحث عن بديل خضيرة في التشكيلة الأساسية.

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