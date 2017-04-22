أرسنال يقترب من ضم أردا توران

كشفت تقارير إنكليزية أن نادي #أرسنال لكرة القدم بات قريبا من ضم لاعب #برشلونة الإسباني، النجم التركي #أردا_توران.

وقالت صحيفة “صن” إن الدولي التركي يرغب في الانتقال إلى البريميرليغ بسبب عدم مشاركته كأساسي مع الفريق الكتالوني تحت قيادة لويس إنريكي.

وأكدت التقارير أن النادي الإنكليزي أجرى محادثات مع اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، ليحل محل مسعود أوزيل بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وبدأ توران مسيرته الاحترافية في غلطة سراي، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد عام 2011، قبل أن يوقع عقدا مع برشلونة في 2015.

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