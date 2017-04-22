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ألمانيا : سوري يهاجم إمام مسجد مصري بسكين خلال صلاة الجمعة !

‏1 ساعة مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار اضف تعليق

هاجم مصل سوري إمام مسجد مصري الجنسية في مدينة شتيندال الألمانية بسلاح أبيض خلال صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت في مدينة ماغدبورج إن المهاجم (24 عاما) سوري، مضيفا أنه تم السيطرة عليه خلال الهجوم، أمس الجمعة.

وأضاف ان رجلا (35 عاما) أصيب خلال الحادث عندما هرع للمساعدة في منع الاعتداء على الامام.

وذكر المتحدث أنه لا توجد أدلة عن خلفيات دينية أو إرهابية وراء الاعتداء.

واندفع السوري نحو المنبر خلال فترة استراحة بين خطبتين في صلاة الجمعة ووضع سكينا على رقبة الإمام المصري (48 عاما)، قبل أن تتم السيطرة عليه. (DPA)

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