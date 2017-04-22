الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لميليشيات بشار الأسد في القنيطرة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع في الأراضي السورية الجمعة، ردا على سقوط ثلاث قذائف هاون أطلقت من سوريا وسقطت في القسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن القذائف التي أطلقت من سوريا سقطت في شمال هضبة الجولان من دون وقوع ضحايا.

وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي أنها “على الأرجح قذائف أطلقت خطأ في إطار المعارك الدائرة في سوريا”، وأوضح البيان أن “الجيش الإسرائيلي رد على الموقع الذي انطلقت منه القذائف”.

وردا على وكالة فرانس برس قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنها غير قادرة على تقديم المزيد من المعلومات عن المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء النظام عن مصدر عسكري نظامي أن “طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 18.45 مساء اليوم على إطلاق صاروخين من داخل الأراضي المحتلة على أحد المواقع العسكرية في محيط بلدة خان أرنبة ما أدى إلى وقوع خسائر مادية”. (AFP)

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