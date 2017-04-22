السعودية : أوامر ملكية و تغييرات وزارية و أمنية جذرية ( التفاصيل الكاملة )
↓ السعودية : إعفاء وزير الاعلام عادل الطريفي من منصبه وتعيين عواد العواد
↓ السعودية : تعيين فيصل بن خالد بن سلطان أميرا لمنطقة الحدود الشمالية
↓ السعودية : انشاء مركز للأمن الوطني يرتبط بالديوان الملكي
↓ السعودية : إعفاء وزير الخدمة المدنية من منصبه وتشكيل لجنة تحقيق معه
↓ السعودية : تعيين ابراهيم العمر محافظا للهيئة العامة للاستثمار
↓ السعودية : تعيين ابراهيم العمرو محافظا لهيئة الاستثمار
↓ السعودية : إعفاء عادل الطريفي و تعيين عواد العواد وزيرا للثقافة والإعلام
↓ السعودية : تعيين عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام
↓ السعودية : تعيين محمد عبد الملك آل الشيخ رئيسا لهيئة الرياضة
↓ السعودية : إعفاء وزير الدولة للخدمة المدنية خالد العرج من منصبه والتحقيق معه
↓ السعودية : إعفاء الأمير عبدالله بن مساعد من هيئة الرياضة
↓ السعودية : تعيين الأمير فهد بن تركي قائدا للقوات البرية
↓ السعودية : تعيين الأمير خالد بن سلمان سفيرا للرياض في واشنطن
↓ السعودية : تعيين عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة
↓ السعودية : تعيين فيصل بن خالد بن سلطان أميرا لمنطقة الحدود الشمالية
↓ السعودية : تعيين حسام بن سعود أميرا لمنطقة الباحة
↓ السعودية : تعيين عبد العزيز بن سعد أميرا لمنطقة حائل
↓ السعودية : تقديم اختبارات نهاية العام إلى الفترة قبل شهر رمضان
↓ السعودية : صرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي #عاصفة_الحزم و #إعادة_الأمل
↓ السعودية : إعادة جميع البدلات والمكافآت لموظفي الدولة إلى ما كانت عليه
↓ السعودية : إعادة جميع البدلات والمكافآت الى ما كانت عليه
↓ السعودية : تعيين أحمد حسن عسيري نائباً لرئيس الاستخبارات في السعودية