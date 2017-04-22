القضاء التركي يقرر سجن 12 مشتبهاً بالانتماء لـ ” داعش ” في إسطنبول

أصدر القضاء التركي في مدينة إسطنبول، يوم الجمعة، قرارًا يقضي بسجن 12 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم شخصيات قيادية.

وقال مراسل الأناضول إن مديرية أمن إسطنبول أنهت تحقيقاتها مع 12 شخصًا جرى توقيفهم خلال عملية ضد “داعش” في المدينة بناء على طلب من النيابة العامة.

وعقب انتهاء الاجراءات القانونية، أحالت مديرية الأمن المشتبهين – بينهم شخصيات قيادية من “داعش” – إلى القصر العدلي لتصدر المحكمة المناوبة قرارًا بحبسهم.

وكانت فرق الأمن التركي ضبطت كمية من الأجهزة الرقمية والوثائق المتعلقة بالتنظيم الإرهابي خلال مداهماته لأماكن إقامة وعمل المشتبهين في مدينة إسطنبول. (ANADOLU)

عكس السير