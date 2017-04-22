المجلس التركماني السوري : الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون بدون بشار الأسد

أكد المجلس التركماني السوري، أن سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، يتمثل في انتقال سياسي حقيقي دون وجود لبشار الأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، أمين بوزاوغلان، رئيس المجلس التركماني السوري، بمقر الائتلاف السوري بمدينة إسطنبول، عقب اجتماعه مع الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني مساء اليوم.

وأكد بوزاوغلان أن”سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا المستقبل، هو التعايش السلمي بين كافة مكونات الشعب، والحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضا وشعبا، وانتقال سياسي حقيقي في هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة”.

واستطرد قائلا “يجب ألا يكون بشار الأسد وزمرته موجودين في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا، وغيرهم ممن تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب”.

وأشار أن” المجلس التركماني السوري يؤمن بأن مبدأ المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات، لكافة أبناء الشعب، دون تمييز بين عرق أو قومية أو لون أو دين أو طائفة أو جنس، هو الضامن الحقيقي لحقوق كافة المواطنين السوريين دون استثناء”.

ورأى أنه” من الطبيعي في مبدأ المواطنة أن يكون الحفاظ على كافة حقوق مكونات المجتمع السوري والتركمان، مثلهم مثل باقي المكونات، لهم الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث تكون مصانةً بالدستور”.

وتابع “إننا كتركمان ملتزمون بثوابت الثورة السورية، وقد ضحّينا بعشرات الالآف من الشهداء، ومازلنا نضحي، وسنظل كذلك إلى جانب اخوتنا السوريين من كافة مكونات الشعب، في سبيل تحقيق تلك الثوابت”. (ANADOLU)

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