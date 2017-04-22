النظام يمنع سفر محامين خارج البلاد دون الحصول على إذن من ” القيادة القطرية “

أصدرت نقابة المحامين التابعة للنظام تعميماً تضمن منع سفر المحامين أعضاء مجالس الفروع والمؤتمر العام إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة “القيادة القطرية” عبر نقيب المحامين.

ونقل إعلام النظام عن نقيب المحامين نزار اسكيف قوله إنه “من الضروري تحديد الدولة المراد السفر إليها، وأن يرسل المحامي كتاب للنقابة قبل أسبوعين من سفره”.

وبّين السكيف أن “هذا التعميم جاء لتطبيق أحكام القانون، وبالتحديد المادة 106 منه والتي تنص على ضرورة حصول الأشخاص المشمولين في التعميم على موافقة قبل سفرهم”، مضيفاً: “هذا الإجراء قانوني”.

وأضاف السكيف أن “بقية المحامين ليس لهم علاقة بالتعميم”، معتبراً مهنة المحاماة “علمية فكرية حرة، ولذلك فإن المحامين ليسوا موظفين عند النقابة لمنعهم من السفر”.

عكس السير