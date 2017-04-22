انتهاء موسم إبراهيموفيتش مع يونايتد بسبب إصابة قوية بالركبة

قالت صحف بريطانية، إن السويدي #زلاتان_ابراهيموفيتش مهاجم #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، سيغيب حتى نهاية الموسم على الأقل، بعد تعرضه لإصابة قوية في أربطة ركبته اليمنى خلال مباراة فريقه مع أندرلخت البلجيكي الخميس الماضي في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وخضع زلاتان (35 عاما) لفحص بالأشعة فوق الصوتية في مانشستر، بعد سقوطه مصابا خلال فوز يونايتد على أندرلخت 2-1 بعد التمديد في إياب ربع نهائي المسابقة القارية الرديفة (1-1 ذهابا).

ويشكل غياب زلاتان خسارة كبرى لفريق الشياطين الحمر الذي ينافس على الفوز ببطولة يوروبا ليغ أو حجز مقعد في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنكليزي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة سكاي أن زلاتان سيغيب حتى نهاية الموسم، فيما أشارت “إي إس بي إن” إلى أنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي سيبعده حتى يناير.

وأحرز زلاتان 28 هدفا في 46 مباراة بعد قدومه في انتقال حر من باريس سان جرمان الفرنسي، وفق ما نقلت فرانس برس ، وإذا خضع زلاتان لجراحة وبعدها لفترة إعادة تأهيل، سيكون مستقبله مع يونايتد غير مؤكد اذ ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأوقعت قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي يونايتد، في مواجهة سلتا فيغو الاسباني.

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