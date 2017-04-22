بالفيديو .. فرنسي يدخل موسوعة ” غينيس ” بأطول عصا بلياردو في العالم

صنع لاعب #بلياردو فرنسي أطول عصا بلياردو في العالم، لممارسة لعبته المفضلة في إحدى مسابقات البلياردو الدولية في مدينة #لاس_فيغاس الأمريكية.

واصطحب فلوريان كولير (28 عاماً) عصا البلياردو التي صنعها بنفسه، وبلغ طولها خمسة أمتار ونصف المتر إلى مسابقة دولية للبلياردو أقيمت أخيراً في لاس فيغاس. ودخل فلوريان بهذا الإنجاز سجل غينيس للأرقام القياسية بصفته صاحب أطول عصا للبلياردو في العالم.

وأثبت فلوريان مقدرته على لعب البلياردو بمهارة فائقة باستخدام هذه العصا الفريدة من نوعها ، وقال فلوريان معلقاً على تجربته: ” التأكيد لم تكن المباراة التي لعبتها بهذه العصا هي الأفضل في سجلي، ولكنني تمكنت من استخدامها بشكل جيد، كان ذلك ممتعاً حقاً”.

وقد مثل وزن العصا الكبير عائقاً أمام فلوريان في بداية الأمر، غير أنه تمكن من اللعب بها بمهارة في النهاية، وحقق نتيجة طيبة في اللعبة.

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