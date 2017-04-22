تركيا ترسل 17 شاحنة محملة بالدقيق إلى سوريا

أرسل كل من رئاسة الشؤون الدينية، ووقف الديانة التركيين، قافلة من 17 شاحنة محملة بالدقيق إلى سوريا، ضمن حملة “لا تدعوا الإنسانية تموت في حلب”.

وقال مفتي ولاية كيليس التركية، محمود قاره تبه، خلال مراسم توديع القافلة اليوم الجمعة، إن القافلة تم إعدادها بالتبرعات التي وصلت دار الافتاء في ولايتي ماردين وكيليس.

وتقدم المفتي بالشكر إلى كل من ساهم في الحملة، التي اعتبرها مؤشرا على وعي المواطنين.

وأضاف قاراتبه أن الأفران في سوريا تعد 40 ألف رغيف خبز يوميا، فيما تعد الأفران في كيليس 60 ألف رغيف يوميا تقدمها للاجئين السوريين، بالإضافة إلى تقديم وجبتا طعام ساخنتين إلى 15 ألف شخص يوميا.

وفي الختام، دعا المفتي إلى “الاستمرار في تقديم الدعم إلى الأشقاء السوريين”. (ANADOLU)

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