تطوير دراجات هوائية بإطارات خالية من الهواء

يقود معظمنا الدراجات الهوائية للتنقل أو كنوع من الرياضة اليومية، ولكن من منا لم يواجه مشكلة حدوث ثقب في الإطارات؟

ومن أجل التغلب على تلك المشكلة، قام فريق في شركة ” Bridgestone ” بتصميم إطارات للدراجة الهوائية، خالية تماما من الهواء، حيث تقول الشركة أن اللدائن الحرارية المستخدمة في تصميم الإطارات والمطاط، تساعد على استخدام الموارد بكفاءة أكبر.

ولا يعد مفهوم الإطارات الخالية من الهواء جديدا، حيث أطلقت الشركة الفكرة العام 2013 في العاصمة اليابانية، طوكيو، وذلك عندما كشفت النقاب عن المفهوم الأول للإطارات الخالية من الهواء، للسيارات صغيرة الحجم والذكية.

وكانت الشركة تحاول من خلال هذه الخطوة الحد من حاجة السائقين للتوقف من أجل إصلاح الإطارات، وكذلك الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ولكن يبقى هنالك سؤال هام يتعلق بقدرة الإطارات المبتكرة على التعامل مع الحفر في الشوارع، أو الصخور والطرق الجبلية الوعرة.

ولم تبدأ شركة ” Bridgestone ” ببيع إطاراتها الخالية من الهواء، هذا وقد حصلت على براءة اختراع للابتكار.

عكس السير