رسائل لأتراك مؤيدين لأردوغان في مدينة ألمانية : من الأفضل أن تغادروا إلى بلادكم

قالت قناة TRT التركية إن “فضيحة جديدة حدثت في المانيا فقد تُركت رسائل ذات مضمون تُعتبر بمثابة فضيحة في الأحياء التي يقطنها الأتراك بمدينة برول الألمانية”.

ودعت تلك الرسائل، بحسب القناة، المدافعين عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مغادرة البلاد.

و تضمنت الرسائل التي تبدأ بعبارة (إلى محبي أردوغان في المانيا) العبارات التالية: “إننا نشعر بقلق بسبب الداعمين لأردوغان في المانيا. فلا يمكن مواصلة تعايش هؤلاء معنا بسبب إختلاف معتقداتهم عن معتقداتنا. ونطالب برحيلهم عن البلاد مع عوائلهم”.

وادعت الرسائل، وفق المصدر ذاته، أن هناك خططاً كبرى لأردوغان، وقالت: “إن لرئيس جمهوريتكم خططاً كبرى، و من الأفضل له و لكم أن تغادرو هذا البلد”.

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