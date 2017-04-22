رونالدو أول لاعب يسجل خمسة أهداف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق المهاجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني رقماً جديداً في مسيرته، بعدما أصبح أول لاعب ينجح في إحراز 5 أهداف في الدور الربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو قد سجل 5 أهداف في الدور الربع النهائي من النسخة الحالية ضد نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعدما احرز هدفين في مواجهة الذهاب، قبل أن يهز شباك مانويل نوير بثلاثة أهداف (هاتريك)، في لقاء الإياب الذي اقيم الثلاثاء المنصرم بالعاصمة مدريد، ليصل إجمالي ما سجله “الدون” في المباراتين إلى 5 أهداف من أصل 6 أهداف فاز بها الفريق “المدريدي” على نظيره “البافاري” .

وبفضل هذه الخماسية ، نجح رونالدو في التفوق على قائمة من الهدافين تمكن كل واحد منهم من الاكتفاء بإحراز 4 أهداف في دور واحد خلال مباراتين، منهم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني، وذلك في المواجهة التي اقيمت ضد نادي أرسنال في عام 2010 ، وأيضاً الايطالي فيليبو إنزاغي مهاجم يوفنتوس الإيطالي في المواجهة التي اقيمت ضد نادي دينامو كييف الأوكراني في موسم (1997-1998) ، بينما حقق الأرجنتيني – الإسباني ألفريدو دي ستيفانو هذا الرقم مرتين مع نادي ريال مدريد ، كان الأول ضد نادي إشبيلية في عام 1958 ، والثاني ضد سريع فيينا النمساوي عام 1959.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريراً استعرضت فيه تفاصيل الإنجاز التاريخي الذي حققه رونالدو بعدما اصبح أول لاعب يسجل 100 هدف في مسابقة دوري أبطال أوروبا بتوقيعه على الهدف المائة خلال مواجهة بايرن ميونيخ بفضل الثلاثية (هاتريك) التي احرزها في موقعة الإياب الأوروبية.

وسجل رونالدو 15 هدفاً بقميص نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي ارتدى قميصه من عام 2003 وحتى عام 2009 وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ثم نجح في إحراز 85 هدفاً بقميص نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يلعب له منذ موسم 2009-2010 وحتى الآن .

وفي التفاصيل، فإن رونالدو سجل 68 هدفًا من أصل 100 هدف، بقدمه اليمنى التي تعتبر سلاحه الرئيسي مقابل توقيعه على 15 هدفاً بيسراه ، و 17 هدفًا برأسه التي يلجأ إليها في الكثير من الكرات من خلال العرضيات والركنيات مستغلاً طول قامته.

ويُدين رونالدو في توقيعه لأهدافه المائة لعدد من اللاعبين، الذين قدموا له تمريرات دقيقة تمكن من حسمها وترجمها إلى أهداف، إذ يعتبر الفرنسي كريم بن زيمة الممون الرئيسي لرونالدو، بعدما قدم له 11 تمريرة يليه الويلزي غاريث بيل بـ 7 تمريرات ثم الظهير البرازيلي مارسيلو بـ 6 تمريرات ثم الأرجنتيني انخيل دي ماريا الذي زامله في الفريق من عام 2010 وحتى عام 2014 و قدم له 4 فرص مواتية للتسجيل شأن شأن الويلزي رايان غيغز، الذي زامله في مانشستر من عام 2003 وحتى عام 2009.

ومن أصل 100 هدف سجل رونالدو 11 هدفًا عن طريق تنفيذه لركلات الجزاء، و 12 هدفًا بواسطة تسديده لركلات حرة مباشرة، بينما سجل بقية الأهداف وعددها 77 هدفًا بكرات فردية أو جماعية .

وسجل رونالدو 45 هدفًا في شوط المباراة الأول خلال المواجهات القارية ببطولة دوري الأبطال مقابل 52 هدفاً احرزها في شوط المباراة الثاني ، و ثلاثة أهداف في الأشواط الإضافية .

هذا ودشن رونالدو أهدافه في دوري الأبطال مع مانشستر يونايتد بتوقيعه على ثلاثة أهداف في موسم (2006-2007 ) ثم رفع رصيده إلى 8 أهداف في الموسم الموالي عندما نال اللقب، فيما تراجع رصيده إلى أربعة أهداف في موسمه الأخير مع “الشياطين الحمر ” في موسم (2008-2009).

وفي عامه الأول مع ريال مدريد سجل “الدون” 7 أهداف ثم سجل 6 أهداف في عامه الثاني، وفي موسم (2011-2012) رفع رصيده إلى 10 أهداف ثم إلى 12 هدفًا في الموسم الموالي، فيما حقق أعلى رصيد في موسم (2013-2014) خلال تتويجه بأول نجمة أوروبية مع “الميرنغي” بتوقيعه على 17 هدفاً، قبل أن يتراجع هذا الرصيد إلى 10 أهداف في موسم (2014-2015) ثم عاد ليرتفع إلى 16 هدفاً في الموسم المنصرم عندما أحرز لقبه الثاني.

وحتى الآن سجل الهداف البرتغالي 7 أهداف، منها 5 أهداف في الدور الربع النهائي، وهدفان فقط في دور المجموعات .

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