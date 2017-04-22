” سامسونغ ” تقر بوجود مشكلة في أهم مزايا ” غالاكسي إس 8 “

بات الهاتف الجديد “#غالاكسي إس 8” لشركة #سامسونغ الكورية الجنوبية متاحا في 4 أسواق عالمية، مما يعني أن مئات الآلاف من العملاء سيسابقون الزمن من أجل الاستفادة من خصائص “إس 8” المميزة.

وظهرت قبل أيام مشكلة غريبة في بعض هواتف “إس 8″، تتمثل في احمرار الشاشة بشكل غير عادي بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وبالرغم من تعديل إعدادات الألوان وتوازنها من طرف بعض المستخدمين، لم يتم حل مشكلة الشاشة التي تعد من أبرز مزايا الجهاز الجديد.

وأقرت سامسونغ بالمشكلة وطلبت في البداية من المستخدمين تعديل الإعدادات في هواتفهم، إلا أن ذلك لم يصلح المشكلة، مما جعلها تعلن أنها ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثا للمستخدمين المتضررين.

وقال متحدث باسم سامسونغ إن الشركة تعمل على تطوير تحديث سيصل الأسبوع القادم لكل هواتف غالاكسي إس 8، من شأنه أن يصلح هذا “الخلل”.

وذكر مصدر في الشركة الكورية “اتخذت سامسونغ قرارا بإصدار تحديث لتحسين توازن ألوان الشاشة.. وقد أبلغت مراكز خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم بهذا الأمر إلا أنها لم تكشف لهم بعد تاريخا محددا لإطلاق التحديث”.

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