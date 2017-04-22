سيميوني : هدفنا نهائي أبطال أوروبا .. و لا يهمنا المنافس

قال مدرب #أتلتيكو_مدريد الإسباني، الأرجنتيني #دييغو_سيميوني عقب قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت فريقه في مواجهة ريال مدريد، إن “الهدف سيظل بلوغ النهائي، مهما كان المنافس”.

وصرح سيميوني في مؤتمر صحافي عشية مواجهة إسبانيول بالليغا: “الدوافع لتخطي نصف النهائي أكثر من واضحة. الهدف دائماً هو الوصول إلى النهائي، ومن أجل بلوغ الهدف ينبغي الفوز على المنافس الذي قدر لك مواجهته، لذا مهما كان المنافس فهدفنا واحد والدافع هو نفسه وهو الرغبة في الفوز”.

وعن شعوره عقب نهاية القرعة ورأيه في مواجهة الريال: “بكل صراحة، أنا أفكر فقط في إسبانيول وفي أسبوع مهم للغاية وصعب فيما يخص أهداف النادي، إذ نواصل الصراع من أجل المركز الثالث في الليغا. في هذا التوقيت لا أفكر في هذه المسألة”.

وكان ريال مدريد حرم أتلتيكو من لقب دوري أبطال أوروبا الأول له في تاريخه مرتين في آخر 3 مواسم، بالفوز عليه في النهائي. ( EFE )

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