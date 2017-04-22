صحيفة روسية : ” الدفاعات الجوية الروسية ” أسقطت طائرة تجسس أمريكية في اللاذقية

تحدثت وسائل إعلام روسية عن إسقاط طائرة أمريكية بلا طيار من نوع ” Predator ” في محافظة اللاذقية.

وذكرت صحيفة “فيستنيك موردوفيه” الروسية، نقلا عن خبراء، أن “الدفاعات الجوية السورية” اكتشفت طائرة معادية في السماء، وأطلقت النار عليها ودمرتها.

وقالت قناة “روسيا اليوم”، إن “كشف فريق الاستكشافيين أن الطائرة التي انتهكت أجواء سوريا هي طائرة تجسس أمريكية بلا طيار، وقد أكد مسؤولون في الجيش الأمريكي أنهم فقدوا الاتصال بالطائرة المسيّرة ، أثناء قيامها بطلعة جوية”.

وأسقطت طائرة التجسس الأمريكية بصاروخ “بيتشورا-2” MQ-1 روسي الصنع، وذلك ما تؤكده الأجزاء التي عثر عليها في موقع تحطم الطائرة الأمريكية، على حد زعم القناة والصحيفة.

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