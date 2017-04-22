طالب أمريكي يتخرج من المدرسة الثانوية و الجامعة في نفس الوقت !

استغل طالب من ولاية #ويسكونسين الأمريكية برنامجاً تعليماً مميزاً يتيح للطلاب المتفوقين التخرج من المدرسة الثانوية و الجامعة في نفس الوقت.

ومن المزمع قريباً أن يحصل أوستين كلوم (18 عاماً) على شهادته الجامعية في تقنية المعلومات من كلية ويسترن للتقنيات، بالإضافة إلى الحصول على شهادته الثانوية من مدرسة ويستبي.

وقد عمل كلوم بجد حيث اعتاد على الدراسة لمدة 12 ساعة يومياً لإتمام دراسته الثانوية، بالإضافة إلى حضور دروسه في الجامعة بشكل منتظم ، وتمكن كلوم من التأقلم مع زملائه الذين يكبرونه في السن في الجامعة حتى وصل إلى ما يصبو إليه في نهاية المطاف.

وذكر ديب هيثر، مدير إدارة التوظيف في ويسكنونسون بأن البرنامج يتيح لطلاب الثانوية أن يتّبعوا برنامجاً دراسياً في الجامعة بتمويل من مدرستهم الثانوية بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبدوره قال كلوم، إن البرنامج الذي اتبعه في دراسته، مكّنه من إنهاء دراسته الثانوية وتخرجه من الجامعة في وقت قياسي.

من الجدير بالذكر أن كلوم سيبدأ بالعمل حالما يحصل على شهادته الجامعية في بداية الصيف القادم، قبل أن يبدأ بدراسة الماجستير في جامعة ويسكونسون في العام المقبل.

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