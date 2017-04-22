فرنسا : إعتقال رجل بمحطة قطارات في باريس بعد تهديد الشرطة بسكين

قال متحدث باسم الشركة المشغلة لسكك الحديد الفرنسية (اس ان سي اف) إن رجلا يحمل سكينا هدد الشرطة عند محطة جار دي نورد للقطارات في باريس السبت مما أثار الذعر قبل أن يجري اعتقاله.

جاء الحادث قبل يوم واحد من إجراء الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية. وتعيش البلاد حالة تأهب بعد مقتل شرطي على يد متشدد إسلامي يوم الخميس.

وقال المتحدث إن الرجل اقترب من رجال الشرطة الذين كانوا في دورية بالمحطة وأنه انصاع لأمر بالانبطاح أرضا قبل أن يتم اعتقاله.

وقال شاهد لرويترز إن الحادث أثار الذعر بين ركاب القطار الذين حاولوا الفرار من الموقع كما أدى لتأخر مواعيد القطارات. (REUTERS)

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