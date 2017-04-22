فينغر : الخسارة في كأس الاتحاد الإنكليزي لا تعني رحيلي

قال المدرب الفرنسي #آرسين_فينغر، إن مصير آرسنال في كأس الاتحاد الإنكليزي لن يلعب أي دور في قرار استمراره من عدمه مع الفريق في نهاية الموسم.

وسيخوض آرسنال مباراة في نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنكليزي أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي غدا الأحد.

وقال فينغر إن مباراة نصف النهائي مواجهة مهمة، لكن النتيجة لن يكون لها أي تأثير على قراره.

وأبلغ فينغر الصحافيين: “لن تلعب أي دور في تحديد مستقبلي. مباراة كأس الاتحاد الإنكليزي مهمة جداً بالنسبة لي، لأنها فرصة للفوز بلقب هذا الموسم”.

وأضاف: “لذلك نحن في كامل تركيزنا. مستقبلي في المرتبة الثانية. التزامي وتركيزي كله مع آرسنال”.

وأقر فينغر بأن فريقه يفتقد الثقة بعد مشاكله الأخيرة، لكنه قال إن لاعبيه “سيبذلون قصارى جهدهم للفوز بلقب”.

وأضاف: “إنها تجربة مختلفة بالنسبة لنا. نحن في كامل التركيز والدافعية. ربما لا نكون في قمة ثقتنا في أنفسنا.. لكنها فرصة جيدة لإظهار استعدادنا وجاهزيتنا للقتال، ورغبتنا في الوصول إلى النهائي. لأنها ربما تكون فرصتنا الوحيدة لتحقيق لقب هذا الموسم”. ( reuters )

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