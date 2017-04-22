في أمريكا .. راهبات ” مزيفات ” يصنعن ثروة من ” الماريغوانا “

لجأت سيدات أميركيات إلى طريقة غريبة لتسويق منتج من #الماريغوانا، من خلال ارتدائهن ثياب الراهبات، رغم أنهن لا يؤمن بأي دين، ولا يتبعن لأي #كنيسة.

وتقوم “الراهبات” الثلاث، بجني نبتة الماريغوانا ثم يقمن بتجفيفها وطبخها، ويضفن إليها الزيت، ويكبسنها بعد ذلك في قنينات صغيرة، بغرض تسليمها للزبائن.

وتقول “الراهبات” المزيفات إن منتجهن يخفف الألم عن الناس، ووصلت مداخيلهن خلال العام الماضي فقط، إلى 750 ألف دولار، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وتوضح الراهبات أن لا علاقة لهن بالدين، لكنهن يرتدين الثياب المرتبطة بالكنيسة، حتى يظهرن احتراما للنبتة التي يعملن فيها ، وأظهر مقطع فيديو، الراهبات الثلاث وهن يتناوبن على لفافة من الماريغوانا ويقمن بتدخينها.

وقامت أكثر من 20 ولاية أميركية بقتنين الماريغوانا، لأجل السماح باستخدامها لأغراض طبية أو حتى تدخينها، لكن المادة ما تزال ممنوعة على المستوى الاتحادي.

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