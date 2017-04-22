لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا : نحذر من وقوع ” كارثة وشيكة ” في إدلب !

حذر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا “باولو بينيرو”، الجمعة، من وقوع “كارثة وشيكة” في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال المسؤول الأممي في تصريحات للصحفيين، عقب انتهاء جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا “لدينا انطباع بأن مشاهد تجري الآن كما لو كانت بالتصوير البطيء لوقوع كارثة في إدلب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولفت “بينيرو” إلى أن “النظام السوري والقوات الموالية له، قصفت المدارس والمستشفيات والأسواق ومحطات المياه في الأشهر الأخيرة، فضلاً عن تورط قوات النظام باستخدام غاز الكلور شرقي حلب طوال عام 2016”.

وأردف قائلا “لدينا دلائل على تورط جميع أطراف الصراع في استخدام الأسلحة الكيمائية قبل وأثناء سقوط حلب بيد قوات النظام العام الماضي”.

وتابع “صحيح أن الحصار تم رفعه عن مدينة حلب ولكن انعكاسات ستبقي قائمة في جميع أنحاء سوريا”.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن المتورطين في استخدام مواد كيميائية في بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) مطلع أبريل/نيسان الجاري، قال المسؤول الأممي “لقد تأكدنا من استخدام غاز السارين في خان شيخون، لكننا لا نستطيع تأكيد الجهة التي وقفت وراء ذلك”.

وأكد أن “تحقيقاتنا مستمرة رغم عدم تمكننا من الوصول إلى خان شيخون (..) لقد قمنا بالحدث مع شهود عيان ومع أقارب الضحايا ونقوم بجميع الأدلة وهناك تعاون مع أجهزة استخبارات تابعة لبعض الدول”. (ANADOLU)

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