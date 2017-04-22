ليونيل ميسي و والده يجتمعان مع إدارة برشلونة

من المنتظر أن يجتمع كلاً من النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ووالده #خورخي_ميسي مع إدارة نادي #برشلونة الإسباني الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة تجديد عقد البرغوث مع الفريق الكاتالوني.

وتواجد خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني في ملعب “كامب نو” لمساندة نجله في المباراة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن خورخي الذي يقود المفاوضات مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة شخصيا، وصل إقليم كاتالونيا خلال الأيام الماضية من أجل حضور الاجتماع رفقة نجله، وذلك لبحث كافة الأمور الخاصة بشأن مستقبل ميسي.

وأشارت الصحيفة المدريدية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف إلى أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو سوف يبذل كل ما في وسعه من أجل ضمان بقاء ميسي في ملعب كامب نو.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية موسم 2018، الأمر الذي جعل الإدارة تستهل التحرك مبكراً لحسم كافة الأمور المادية.

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