مصري يقتل ابنته انتقاماً من زوجته التي خانته على ” واتس آب “

ألقى عامل مصري بطفلته من الطابق الثالث، بسبب خلافات مع زوجته ، وتباشر النيابة العامة في #القاهرة، التحقيق مع عامل في العقد الثاني من عمره، بعد قيامه بإلقاء طفلته الرضيعة من الطابق الثالث، نظراً لخلافات مع زوجته.

وكانت نيابة المرج في القاهرة، تلقت إخطاراً يفيد بقيام نور الدين (س) عامل، بإلقاء رضيعته التي تبلغ من العمر 3 أشهر من الطابق الثالث وفق ما اوردت قناة العربية ، عقب مشاجرة نشبت مع زوجته، بعد أن اكتشف محادثات غرامية بينهما وبين شخص آخر عبر تطبيق واتساب، حيث استشاط غضباً، وأراد الانتقام منها فألقى رضيعته التي لفظت أنفاسها الأخيرة.

تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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