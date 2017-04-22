” ناسا ” تنشر صورة مذهلة للأرض من ” كوكب آخر “

نشرت وكالة الفضاء الأميركية “#ناسا”، مؤخرا، صورة للأرض من حلقات #كوكب_زحل، بعدما تمكنت مركبة “كاسيني” من التقاطها بشكل غير مسبوق.

ويأتي التقاط مركبة كاسيني للصورة على قبل فترة قصيرة من نهاية حياتها، إذ بات وقودها قريبا من النفاد، ولن تستطيع “ناسا” السيطرة عليها في المستقبل.

والتقطت المركبة الصورة على بعد 870 مليون ميلا (1.4 مليار كيلومتر) من كوكبنا وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وتظهر فيها الأرض نقطة بيضاء وسط ظلام شاسع إلى جانب القمر.

وتم إطلاق مشروع المركبة الفضائية “كاسيني”، بتعاون بين ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الإيطالية، بغرض اكتشاف نظام كوكب زحل طيلة أربع سنوات.

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