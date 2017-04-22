وزير الاقتصاد التركي : لم نفرض أي قيود على استيراد المنتجات الروسية

نفى وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، اتخاذ بلاده أية قرارات بفرض أي عوائق أو قيود على استيراد المنتجات الروسية.

وقال زيبكجي، في تصريحات للصحفيين بأنقرة، إن تركيا استوردت (خلال الفترة الأخيرة) منتجات زراعية من روسيا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وبشأن تصريحات وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف، والتي قال فيها إن بلاده خسرت 1.5 مليار دولار أمريكي بسبب الصعوبات التي تشهدها التجارة مع تركيا،

ونقلت بعض وسائل الإعلام عنه وصفه ذلك بـ”طعنة في الظهر” من جانب تركيا، قال زيبكجي: “ربما يكون هناك خطأ في الترجمة”.

وأشار الوزير التركي إلى أن تصريحات الوزير الروسي تضمنت أيضا قوله إن الوضع الحالي به ضرر للبلدين، ولابد من إيجاد حل له.

واعتبر زيبكجي أنه “لابد من قول أشياء إيجابية جدا، إما أن نتحدث بشكل إيجابي أو نصمت”.

وبخصوص الزيارة التي قام بها إلى روسيا مطلع الأسبوع بصحبة نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، قال زيبكجي: “نحن الآن في نقطة أفضل بكثير من الوضع قبل الزيارة”.

وأشار الوزير إلى أن وفدا روسيا من مسؤولين رفيعي المستوى في وزارات الزراعة والاقتصاد والنقل سيزور تركيا الأسبوع المقبل.

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