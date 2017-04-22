وزير الدفاع الأمريكي و أمير قطر يبحثان مكافحة الإرهاب و قضايا المنطقة

استقبل تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بالعاصمة الدوحة، اليوم السبت، جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه جرى خلال المقابلة “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات منها السياسية والاستراتيجية والعسكرية، والتطلع إلى تقويتها وتعزيزها قدمًا بما يحقق مزيدًا من التعاون، وينعكس نفعًا على الجانبين”.

كما تناولت المقابلة “تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما القضيتين الفلسطينية والسورية، بالإضافة الى الوضع في كل من اليمن وليبيا”، بحسب الوكالة.

وتناول الجانبان الجهود الدولية المبذولة لمكافحة “الإرهاب” والعنف والتطرف.

ووصل ماتيس، مساء الجمعة، الدوحة، رابع محطات جولته، التي بدأها الثلاثاء الماضي، وشملت على التوالي السعودية ومصر وإسرائيل.

ومن المقرر أن تقوده الجولة غدًا إلى جيبوتي. (ANADOLU)

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