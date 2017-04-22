وزير خارجية ألمانيا يعتزم العمل على وصل خيوط الحوار مع تركيا

أكد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، معارضته لإنهاء عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وعقب الاستفتاء المثير للجدل لتطبيق النظام الرئاسي في تركيا، ذكر جابريل في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة السبت أن الموضوعات التي يتعين مناقشتها مع تركيا تبدأ من قضية اعتقال الصحفي الألماني-التركي دنيز يوجيل في تركيا، مروراً بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى النزاع السوري.

وأضاف جابريل: “لذلك يتعين علينا عقب هذا الاستفتاء التاريخي في تركيا التقاط خيوط الحوار من الجانبين ووصلها”.

وذكر جابريل أنه سيكون هناك مناقشات مع تركيا حول تطورات الأوضاع، وقال: “لكن في النهاية تركيا هي من تملك قرار ما إذا كانت تريد مواصلة الابتعاد عن أوروبا. لن نصمت عن مخاوفنا بشأن التطورات التي حدثت في الشهور الأخيرة في تركيا. ما يحدث في تركيا من اعتقال للنواب البرلمانيين والمعارضة والصحافيين لا يتوافق مطلقاً مع المعايير الديمقراطية”.(DPA)

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