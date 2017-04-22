وزير مالية ألمانيا : مجموعة العشرين لا تشعر بالذعر من سياسة ترامب الحمائية

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في واشنطن الجمعة، إن الاقتصادات الرائدة في العالم تشجع حرية التجارة ولا تشعر بالقلق من ميول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية.

وتتولى ألمانيا حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية، واستضاف شويبله الشهر الماضي في ألمانيا محادثات بين وزراء مالية المجموعة، الذين اجتمعوا مجدداً في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي.

وأكد شويبله أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين أبلغ نظراءه في مجموعة العشرين أن إدارة ترامب الجديدة لم تتخذ بعد قرارات نهائية حول عدد من القضايا التي تشمل السياسة التجارية.

وقال شويبله إن وزراء مجموعة العشرين كان لديهم “توافق واسع″ في اجتماعاتهم الأخيرة على أن “التجارة الحرة هي أفضل للنمو العالمي وأفضل لمصلحة كل اقتصاد وطني”.

من جانبه، قال جينز فيدمان، رئيس البنك المركزي الألماني إن “الجميع تقريباً” في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين “شددوا على الآثار السلبية للنمو الناجمة عن إقامة الحواجز أمام التجارة.” (DPA)

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