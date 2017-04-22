وفاة هاري هاسكي مصمم أول كمبيوتر شخصي في العالم

توفي #هاري_هاسكي، أحد آخر الباقين على قيد الحياة من فريق رائد قام بتصنيع كمبيوتر “إينياك” في الأربعينيات، عن 101 عاما.

وذكرت #جامعة_كاليفورنيا بسانتا كروز أن هاسكي- الذي كان أستاذا فخريا بها- توفي في التاسع من أبريل بمنزله في المدينة نفسها.

وتولى هاسكي منصب أستاذ للرياضيات في جامعة بنسلفانيا في الأربعينيات، عندما انضم إلى فريق تصنيع “إينياك” بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وظهر كمبيوتر “إينياك” لأول مرة في فيلادلفيا في 1946 كأحد أول الحواسيب الإلكترونية في العالم، ووصل وزنه إلى 30 طنا وطوله 150 قدما.

وصمم هاسكي لاحقا أول كمبيوتر شخصي في الخمسينيات، وهو كمبيوتر بندكس جي 15 ، ودرس هاسكيب في جامعة كاليفورنيا ما بين 1954 وحتى تقاعده في 1986 عند عمر 70 عاما.

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