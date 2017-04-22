وكالة ” فيتش ” للتصنيف الائتماني تمنح تصنيف ” +A ” لأول صكوك دولية للسعودية

منحت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، أول صكوك سعودية مقومة بالدولار الأمريكي تصنيفا نهائياً عند (+A).

وقالت الوكالة في تقرير لها إن التصنيف يتماشى مع تصنيف المملكة عند (+A) مع نظرة مستقرة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، منحت الصكوك السعودية، تصنيف “A1” مستقر، قبل طرحها.

وطرحت السعودية الخميس الماضي، أول صكوك دولية مقومة بالدولار، بقيمة 9 مليار دولار.

وبلغت طلبات الاكتتاب في الصكوك 33 مليار دولار أمريكي، بحسب وزارة المالية السعودية.

وقالت الوزارة إن الإصدار تم تقسيمه على شريحتين من الصكوك: الأولى تبلغ 4.5 مليار دولار(16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2022، والشريحة الاخرى تبلغ 4.5 مليار دولار (16.875 مليار ريال) لصكوك تستحق في العام 2027.

ووفق حسابات “الأناضول”، جرى تغطية الطرح بنحو 4 مرات.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولة مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014. (ANADOLU)

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