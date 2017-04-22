6511 حالة ولادة في مخيمات النازحين بالعراق منذ مطلع 2017 !

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، السبت، أن مخيمات النازحين في عموم العراق شهدت 6 آلاف و511 حالة ولادة منذ مطلع العام الحالي، تصدرتها مخيمات محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأظهر مسح أجرته دائرة الإحصاء في الوزارة، أن “عدد المخيمات في عموم العراق يبلغ الآن 90 مخيماً، أكثرها عدداً في محافظة بغداد بواقع 18 مخيماً”.

وأضاف المسح أن “محافظة الأنبار تضم أكثر المخيمات عددًا بواقع 86 ألفاً و580 نازحاً”.

وتابع أن “عدد المخيمات التي حدثت فيها ولادة منذ مطلع يناير وحتى أبريل/نيسان الجاري، بلغ 83 مخيماً، حيث بلغ عدد حالات الولادات فيها 6 آلاف و511 حالة، فيما ظهر العدد الأكبر من هذه الولادات في مخيمات الأنبار، بواقع ألفين و703 حالة ولادة، تلتها كركوك بواقع ألف و41 حالة ولادة”.

وأشار المسح إلى أن “72 مخيماً في عموم العراق حدثت فيها حالات وفاة”.

وفرّ أكثر من نصف مليون مدني من الموصل حتى الآن منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن عدد النازحين جراء أعمال العنف في العراق، منذ مطلع عام 2014، تخطى عتبة 4 ملايين شخص، فيما أشارت إلى أن زيادة موجة النزوح سببها القتال الدائر بين القوات الأمنية العراقية و”الدولة الاسلامية”. (ANADOLU)

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