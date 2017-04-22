” HTC ” بصدد إطلاق هاتفها القادم بميزة غير متوقعة ( فيديو )

تقوم شركة HTC التايوانية بتصميم هاتفها الجديد الرائد “U”، الذي سيزود بإطار جانبي يتيح التحكم بميزات الهاتف المختلفة عبر الضغط عليه.

وعُرضت هذه الميزة مؤخرا من خلال فيديو قصير، نشره حساب HTC على تويتر وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وسيُكشف عن الهاتف في 16 مايو في تايوان، حيث تخطط الشركة لإطلاق الهاتف مع إطار حساس للمس، وفقا لوثائق مسربة لـ Android Central.

وستسمح الميزة الجديدة المعروفة باسم “Edge Sense”، للمستخدمين بتشغيل التطبيقات أو الكاميرا عبر الضغط، وفقا للشائعات ، ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 5.5 إنش، وكاميرا 12 ميغا بكسل، كما يُشاع أن الجهاز سيكون بدون منفذ لسماعة الرأس.

ويعمل هاتف HTC U بنظام سناب دراغون 835 SoC، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و64 غيغابايت ذاكرة داخلية، بالإضافة إلى بطارية 3 آلاف ميلي أمبير.

وفي يناير، كشفت الشركة عن اثنين من الهواتف الذكية الجديدة، المزودة بالذكاء الاصطناعي. وزُود كل من HTC U Play وU Ultra، ببرمجيات الذكاء الاصطناعي التي تسمى HTC Sense Companion.

ويأتي نموذج U Ultra “الأكبر حجما” مزودا بشاشة ثانية صغيرة في الجزء العلوي من شاشة العرض، والتي صُممت لإخطار المستخدم بالإشعارات الهامة. هذا ويبلغ حجم شاشة العرض 5.7 إنش، في حين يأتي هاتف U Play بشاشة قياسها 5.2 إنش.

وستكون هواتف HTC الجديدة متاحة بألوان: الأزرق والأسود والأبيض أو الوردي، وهي مصممة بهيكل زجاجي لأول مرة.

عكس السير