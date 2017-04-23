ألمانيا : إرتفاع كبير في عدد المصابين بمرض ” الحصبة الألمانية “

أفادت وسائل إعلام ألمانية بارتفاع عدد المصابين بمرض الحصبة الألمانية بشكل كبير.

وفي التفاصيل التي ترجمها عكس السير، فإن أعداد المصابين في الربع الأول من العام الحالي تجاوز عدد المصابين في كامل عام 2016.

ووفق ما ذكرت صحيفة بيلد، فإنه تم تسجيل 326 إصابة في 2016، بينما تم تسجيل 331 حالة في 2017، حتى الآن.

وحذر خبراء وأخصائيون ألمان من هذا الارتفاع الكبير وعبروا عن مخاوفهم، وأكد العديد منهم أن السبب هو الاستغناء عن التلقيح ضد المرض.

واتهم زير الصحة الألماني “هيرمان غروه” من يعادي عمليات التلقيح بإثارة الذعر، وقال: “من لا يقوم بتلقيح طفله لحمايته من الأمراض لا يعرض ابنه للخطر فقط، و إنما الجميع”.

وقالت الخبيرة في مكافحة الأوبئة و الأمراض “دوروتيا كلوزه”، إن المرض ينتشر حالياً بشكل كبير بين الأطفال الصغار والمراهقين وفي المدارس أيضاً.

وذكر معهد روبرت كوخ الألماني أن 70% من الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين، تم تلقيحهم، وغالباً ما يقوم الأهل بإجراء اللقاح الثاني عند بدء المدرسة الأمر الذي يعتبره الخبراء “متأخراً جداً”.

عكس السير