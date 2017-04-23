أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية الإيرانية تجري الجمعة القادمة

أعلن رئيس لجنة “الدعايات” للانتخابات الرئاسية في هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، إحسان قاضي زاده هاشمي إنه ستعقد أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الستة، الجمعة القادمة وتبث على الهواء مباشرة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إيرنا) الاحد.

وأضاف قاضي زاده هاشمي على هامش الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاحد: “تعقد أول مناظرة بين المرشحين الستة لمدة ثلاث ساعات وستبث على الهواء مباشرة عبر القناة الاولى وقناة خبر التلفزيونية”.

وأعلنت وزارة الداخلية الايرانية قائمة تضم ستة مرشحين، تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية الايرانية.

والمرشحون النهائيون الذين سيخوضون المنافسات الانتخابية هم حسن روحاني وإبراهيم رئيسي ومحمد باقر فاليباف وإسحاق جهانجيري ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى مبرسليم.

وستجرى انتخابات الدورة الثانية عشرة لرئاسة الجمهورية والدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي بالتزامن مع بعضها البعض في 19 آيار/مايو المقبل. (DPA)

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