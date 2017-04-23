إبراهيموفيتش يعاني ” ضرراً كبيراً ” في أربطة الركبة

أعلن نادي #مانشتسر_يوناتد الانكليزي على موقعه الالكتروني تعرض مهاجمه السويدي #زلاتان_ابراهيموفيتش لاصابة خطرة في ركبته، في المباراة التي فاز فيها فريقه الخميس الماضي على اندرلخت البلجيكي في اياب ربع نهائي الدوري ألأوروبي “يوروبا ليغ”.

وبات موسم اللاعب البالغ 35 عاما مهدداً، مع زميله المدافع الارجنتيني ماركوس روخو الذي تعرض للاصابة في المباراة عينها.

وقال يونايتد: “أظهرت التحقيقات المفصلة للاصابات التي تعرض لها ماركوس روخو وزلاتان ابراهيموفيتش (…) ضررا كبيرا للاعبين في أربطة الركبة يتطلب آراء متخصصة في الأيام المقبلة”.

وتابع: “تقدير الوقت للشفاء سيكون ممكنا فقط بعد تحديد خطط العلاج النهائية اثر هذه المعاينات”.

وأصيب زلاتان قبل نهاية الوقت الاصلي بين الفريقين ، و اظهرت المشاهد التلفزيونية اللاعب وهو يمسك بركبته بعد سقوطه على الارض اثناء محاولته ترويض الكرة. وبدا ان ركبته قد تضررت.

وسجل زلاتان 28 هدفا في 46 مباراة بعد قدومه في انتقال حر من باريس سان جرمان الفرنسي. وساهمت اهدافه في منح الفريق نقاطاً غالية ، وهو الأمر الذي نجح في اسكات منتقديه الذين ركزوا على تقدمه في السن.

في حين تعتبر اصابة روخو ضربة ايضاً لمانشستر، بعد غياب المدافعين كريس سمولينغ وفيل جونز حتى منتصف أيار/مايو المقبل. ( AFP )

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