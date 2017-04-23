إيرادات قياسية للدوري الإنكليزي الممتاز .. و خسائر أيضاً

أظهر تقرير إحصائي أعدته ونشرته مؤسسة عالمية مختصة في الاستشارات المالية أنّ إيرادات أندية #الدوري_الانكليزي الممتاز لكرة القدم وصلت إلى مستوى قياسي جديد إذ بلغت 3.6 مليار جنيه إسترليني (4.6 مليار دولار) في الموسم الماضي (2015-2016) لكنها خسرت مجتمعة 110 ملايين جنيه إسترليني قبل خصم الضرائب وهو أيضاً رقم قياسي جديد.

وبحسب مؤسسة “ديلويت” للاستشارات المالية فإنّ هذه الخسائر قد تسبب فيها مدفوعات تدفع مرة واحدة بعد عامين من تحقيق الأرباح بينما أشار التقرير أن الرواتب السنوية للاعبين ومختلف موظفي الأندية قد ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني.

وقال دان جونز المسؤول عن قسم الأعمال الرياضية في ديلويت، في تصريح نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، أنّ ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تسببا في أكثر من 50% من الزيادة في الإيرادات.

وأضاف: “مشاركة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2015-2016 بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الإيرادات التجارية أدت إلى 30% زيادة في الإيرادات لتصل إلى 515 مليون جنيه إسترليني. هذا ما جعل النادي في المركز الأول لقائمة ديلويت لأندية كرة القدم للمرة الأولى منذ 2003-2004 كأعلى الأندية تحقيقا للإيرادات.”

وتابع دان جونز : “وتسببت زيادة التوزيع المالي على الأندية المنافسة في البطولات الأوروبية مقابل حقوق البث التليفزيوني وفقا للدورة الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وخاصة مانشستر سيتي الذي بلغ الدور نص النهائي لدوري الأبطال في الموسم الماضي إلى زيادة إيرادات الدوري الانكليزي.”

وأشار جونز إلى أن الخسائر يفترض أن ينظر إليها على أنها بسيطة وأن عقود البث التليفزيوني الجديدة من المفترض أن تؤدي إلى تحقيق أرباح من جديد.

وقال جونز: “نتوقع أن تحقق العقود التليفزيونية الجديدة للدوري الإنكليزي الممتاز على مدار ثلاثة أعوام عودة للربحية بصورة قياسية في موسم 2016-2017.”

وفي إحصائية لشركة “ديلويت” وصلت الإيرادات في الموسم قبل الماضي(2014-2015) إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني.

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