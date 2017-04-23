السعودية : عامل أثيوبي يعثر على مئات الآلاف من الريالات داخل سيارة

تفاجأ عامل إثيوبي أثناء قيامه بتنظيف إحدى السيارات التابعة لشركات الإيجار بالعاصمة #السعودية #الرياض بوجود كيس يحتوي على مئات الآلاف من الريال، مما أصابه بالدهشة والصدمة.

وكان مواطن قد قام باستئجار السيارة المذكورة من إحدى شركات التأجير، لكنه نسي الأموال داخل الكيس وهي حصيلة مداخيل يوم كامل من عمل سلسلة محال تجارية بالمنطقة.

وبحسب صحيفة سبق، فإن العامل أثناء تنظيفه للسيارة عثر على الأموال، فأبلغ مديره الذي قام بتسليمها إلى شرطة الحمراء، وبعد الاتصال بصاحبها حضر لاستلامها وقال إنه قضى يومين في البحث عنها.

وأشاد مالك الشركة بسلوك العامل الذي يعمل بمرتب زهيد لكنه فضّل الأمانة، مؤكدا أنه سيتم تكريمه من قبل الشركة وصاحب الأموال أمام جميع الموظفين تقديراً لأمانته.

عكس السير