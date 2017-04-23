” القصر السماوي ” يحقق إنجازاً فضائياً كبيراً للصين

قالت وكالة أنباء #الصين الجديدة شينخوا ، إن أول مركبة شحن فضائية صينية التحمت بنجاح بالمختبر الفضائي تيان قونغ-2 امس السبت، في خطوة كبيرة تجاه تحقيق بكين لهدفها بتأسيس محطة فضاء دائمة مأهولة بحلول عام 2020.

وأعطى الرئيس شي جين بينغ الأولوية لتحقيق تقدم في برنامج الفضاء الصيني لتعزيز الأمن القومي ، والتحمت المركبة تيانتشو-1 بالمختبر الفضائي بعد أن انطلقت مساء الخميس من مركز ونتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم هاينان الجنوبي.

وكان رائدان أمضيا شهرا في الفضاء في أكتوبر الماضي، على متن المختبر الفضائي تيان قونغ-2 أو (القصر السماوي-2) في أطول مهمة فضائية مأهولة للصين على الإطلاق.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المهمة ستوفر “أساسا تكنولوجيا مهما” لتشييد محطة فضاء صينية وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز ، وتشير تقارير إلى إنه يمكن للمركبة حمل ستة أطنان من البضائع وطنين من الوقود وتستطيع أن تحلق غير مأهولة لثلاثة أشهر.

ورغم التقدم الذي تحرزه في برنامجها الفضائي لأهداف عسكرية وتجارية وعلمية، فإن الصين ما زالت تحاول اللحاق بالقوتين الفضائيتين الكبيرتين، وهما الولايات المتحدة وروسيا.

وتسلط وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” الضوء على زيادة قدرات الصين الفضائية، قائلة إن الصين تمارس أنشطة تهدف إلى منع دول أخرى من استخدام موارد في الفضاء في حالة وقوع أزمة.

وتصر الصين على أن طموحاتها فيما يتعلق بالفضاء سلمية تماما، لكنها اختبرت صواريخ مضادة للأقمار الصناعية.

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