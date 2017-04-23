بالفيديو .. ابن كريستيانو رونالدو يسجل ضربة حرة بحركات والده

أثبت فيديو لابن النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم #ريال_مدريد أن “الولد سرّ أبيه” فعلا ، فقد أظهرت لقطات الفيديو الذي نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية ابن رونالدو في مباراة بلباس ريال مدريد ضد فريق آخر من اللاعبين الناشئين.

وقد حصل ابن النجم البرتغالي، الذي يحمل اسم كريستيانو رونالدو جونيور، على خطأ خارج منطقة الجزاء وضربة حرة مباشرة بعد أن تعرض للإعاقة.

وتقدم رونالدو الصغير لتسديد الضربة الحرة، مقلدا حركات والده بشكل مذهل، ابتداء من الرجوع إلى الخلف من مكان وضع الكرة، ثم الوقوف والمباعدة بين القدمين، وبعد ذلك النفس العميق، ثم التقدم إلى الكرة وتسديدها.

وقد أظهر الفيديو كرة رونالدو الصغير وهي تهز الشباك، تماما كما فعل والده في كثير من المواجهات الكبرى التي سجل فيها من ركلات حرة.

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