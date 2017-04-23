بالفيديو .. تطبيق ” سناب شات ” يكشف عن فلاتر جديدة للصور

كشفت خدمة التراسل الفوري #سناب_شات عن ميزة رائعة جديدة، وهي عبارة عن مجموعة جديدة من الفلاتر World Lenses، ولكن هذه المرة ليست للوجوه، وإنما هي عبارة عن مجموعة من العناصر التي يمكن إضافتها للفيديوهات والصور.

وقد نشر سناب شات، فيديو توضيحيًا يشرح ميزته الجديدة، والذي أظهر كيف يمكن للمستخدم أن يقوم بإضافة أي عنصر للصورة، بحيث يظهر وكأنه جزء منها بألوانه الزاهية، بالإضافة إلى أن متابعيه سيظهر لهم الفيديو وهم يشاهدونه وكأنه فيديو عادي وسيتجولون خلال الفيديو مرورًا بتلك العناصر كأنها طبيعية.

ومن خلال التحديث الجديد الذي أطلقه “سناب شات”، قد يغير “فيسبوك” خططه بحسب ما افادت شبكة إرم نيوز ، حيث أنه في حال كانت تلك الخطط لا تتضمن مزايا قادرة على المنافسة أمام تحديث “سناب شات” الجديد، سيظهر وكأن اللاعب الجديد يتفوق على عملاق التواصل الاجتماعي.

وطوال الفترة الماضية، ركز فيسبوك على تطبيق الميزة الرئيسة لـ”سناب شات” وهي Stories، داخل جميع التطبيقات المملوكة له مثل انستغرام، والتي حملت الميزة عليه نفس الاسم، وكذلك واتساب، والتي حملت الميزة عليه اسم Status، وعلى الماسنجر، والتي حملت الميزة عليه اسم Messenger Day، وعلى تطبيق “فيسبوك” الرئيسي، وذلك في محاولة من العملاق الأزرق للاستحواذ على اهتمام المستخدمين صغار السن الذين يجذبهم “سناب شات” بسبب تركيزه بشكل كبير على التصوير أكثر من أي شيء آخر، وكذلك ميزة الفلاتر للصور والفيديوهات.

عكس السير