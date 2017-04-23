بالفيديو .. رجل أعمال ماليزي يزين سيارة ” جاغوار ” فاخرة بـ 4600 سيارة صغيرة

شغلت سيارة #جاغوار فاخرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ليس لمميزاتها الفريدة، أو شكلها الأنيق، بل بسبب آلاف السيارات الصغيرة التي زينت هيكلها الخارجي.

ولم يعرف أحد شيئاً عن السيارة من طراز جاغوار إس التي تغطيها 4600 سيارة صغيرة من التي يلهو بها الأطفال، وبقي صاحبها مجهولاً حتى كشفت صحيفة هاريان ميترو عنه، وهو رجل الأعمال الماليزي داتوك بادرول زامان (34 عاماً) الرئيس التنفيذي لشركة جينيوس المالية.

ويعشق زامان جمع السيارات الصغيرة منذ أن كان بعمر 13 عاماً بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ووصلت مجموعته الآن إلى أكثر من 5000 سيارة، عرض منها 4600 على سيارته الفاخرة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ويقول زامان إنه كان يبحث عن طريقة ليجعل سيارته من طراز جاغوار إس مختلفة، وبما أن مجموعته الضخمة من السيارات الصغيرة كانت تشغل مساحة كبيرة، فقد أراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد، وذلك بتزيين السيارة من جهة، وتوفير مكان آخر لعرضها من جهة أخرى.

وعلى الرغم من المظهر الاستثنائي للسيارة، إلا أن صيانتها لن تكون بالأمر البسيط بالتأكيد، كما أن صاحبها لا يمكنه أن يركنها في أي مكان، حتى لا يعبث الأطفال بالسيارات الصغيرة التي تغطيها.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها شخص السيارات الصغيرة لتزيين سيارته، ففي عام 2008، استخدم جيمس فورد أيضاً الآلاف من السيارات الصغيرة لتزيين سيارته من طراز فورد كابري، وتم عرضها للبيع بالمزاد على موقع إي باي.

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