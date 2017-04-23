بالوتيلي يستعد لإنهاء تجربته في الدوري الفرنسي

أفادت تقارير إعلامية فرنسية إلى اقتراب انتهاء تجربة اللاعب الإيطالي #ماريو_بالوتيلي في الملاعب الفرنسية، حيث بات قريباً من الرحيل نحو نادي #غلطة_سراي التركي، بعد موسمٍ واحدٍ فقط ضمن نادي #نيس الفرنسي.

وقال راديو “مونت كارلو” الفرنسي إن نادي غلطة سراي يستعد لتقديم عرض مغري لإقناع المهاجم الإيطالي بالوتيلي لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقد استعاد ماريو بالوتيلي مستواه هذا الموسم ضمن نادي نيس، حيث سجل 15 هدفا في 24 مباراة حتى الآن.

وكان بالوتيلي، البالغ من العمر 26 عاماً، قد انضم لنادي نيس، في آخر أيام “الميركاتو” الصيفي الماضي، في صفقة مجانية، بعدما تخلى عنه نادي ليفربول الإنكليزي بإيعاز من المدرب الألماني للفريق، يورغن كلوب.

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