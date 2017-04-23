بشار الأسد يتلقى برقية تهنئة بـ ” عيد الجلاء ” من الأمين العام للأمم المتحدة

قالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إن بشار الأسد تلقى برقية تهنئة من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس بمناسبة عيد الجلاء.

وعبر غوتيريس في برقيته، بحسب الوكالة، عن “أحر وأطيب التهاني لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها بهذه المناسبة”.

وأكد غوتيريس في برقيته “أن العالم يعيش في وقت يحمل وعودا عظيمة إلا أنه يحمل في طياته أيضا انعدام أمن كبير .. لقد بدأت هذا العام بإطلاق مناشدة لإرساء السلام حول العالم فكل ما نناضل من أجله كأسرة إنسانية من كرامة وعدل وتقدم وازدهار يعتمد على السلام وهذه القيم يكرسها ميثاق الأمم المتحدة وهي تجمعنا معاً”.

وأضاف: “بالاحتفال بيوم الاستقلال في بلدكم فإنني أدرك أيضا كيف يعزز التنوع في الأمم المتحدة خلال وقت نعاني فيه من انقسام متنام في جميع أنحاء العالم عملنا المشترك ويؤكد إنسانيتنا المشتركة.. إنني أعول على انخراط بلدكم ومساهمته الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة والسير قدما بجهودنا المشتركة لضمان السلام والتنمية وحقوق الإنسان للجميع”.

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