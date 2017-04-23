بشار الأسد يجري تعديلات موسعة على قيادة بعثه القطرية .. و يقول : الحرب تهدف لضرب فكرنا العروبي و لن نتوقف طالما هناك إرهابي واحد

أجرت القيادة القطرية لحزب البعث، المغتصب للدولة والمجتمع، تغييرا واسعا شمل نصف أعضائها خلال اجتماع عقده الحزب، يوم السبت، بحضور بشار الأسد.

وتم تشكيل لجنة مركزية جديدة للحزب، كما جرى فيه أيضا تغييرات في تشكيلة القيادة القطرية ولجنة الرقابة الحزبية.

وبحسب إعلام النظام فإن القيادة القطرية الجديدة للحزب تضم: بشار الأسد أمينا قطريا، بالإضافة إلى كل من هلال الهلال، هدية عباس، عماد خميس، فهد جاسم الفريج، حسين عرنوس، يوسف أحمد، محمد عمار ساعاتي، محمد شعبان عزوز، محسن بلال، مهدي دخل الله، هدى الحمصي، ياسر سلمان الشوفي، عمار سباعي، حموده صباغ.

وحافظ الأمين القطري المساعد هلال الهلال ويوسف الأحمد رئيس مكتب التنظيم وشعبان عزوز رئيس مكتب العمال وعمار ساعاتي رئيس مكتب الشباب على مناصبهم في قيادة الحزب.

وضمت القيادة القطرية الجديد كلاً من وزيري الإعلام السابقين محسن بلال ومهدي دخل الله، وحمود الصباغ عضو مجلس الشعب وياسر الشوفي أمين فرع الحزب في السويداء، بالإضافة إلى عمار السباعي أمين فرع حمص لحزب البعث وهدى حمصي السفيرة السابقة في اليونان.

وكان آخر تغيير في مجمل أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سوريا تم في يونيو 2013 وكان من أبرز من فقدوا مواقعهم فاروق الشرع والأمين القطري المساعد السابق محمد سعيد بخيتان.

وكان دستور بشار الأسد الجديد الذي اعتمده النظام عام 2012 ألغى المادة الثامنة شكلياً، وهي المادة التي تشير إلى احتكار الحزب لسوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وفي كلمة له خلال ترؤسه الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب، قال بشار إن الدول المعادية لسوريا استخدمت ضدّها كل الأدوات في الحرب.

وأضاف أن أحد أهم أهداف تلك الحرب كان ضرب الفكر القومي وإرغام سوريا على التخلي عن الفكر العروبي، مؤكدا أن سورية تنتمي إلى الأمة العربية، وأكد أن محاولاتهم لم ولن تنجح.

وأضاف أن الضربة الأميركية الأخيرة على مطار الشعيرات جاءت على خلفية هزيمة الإرهابيين في ريف حماة، إضافة إلى تقدم الجيش في الشمال والشرق.

وقال إن الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تتدخل لصالح الإرهابيين كلما كان هناك تقدم كبير للجيش، لافتاً إلى أن الحرب على الإرهاب لن تتوقف طالما كان هناك إرهابي واحد يدنس قدسية التراب السوري، على حد زعمه.

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