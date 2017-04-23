بعد انقطاع الطريق منذ 2013 .. كم تبلغ تكلفة الرحلة من القامشلي إلى دمشق ؟

نقلت وسائل إعلام النظام عن شركات النقل الخاصة أن تكلفة الرحلة بالبر من القامشلي إلى دمشق تبلغ 17 ألف ليرة سورية، والتي كانت تشكل بالأمس القريب قسطاً من ثمن سيارة .

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا”، إتكلفة الرحلة من القامشلي إلى دمشق فبيروت تبلغ 35 ألف ليرة.

وأشارت إلى أنه سيتم تسيير الرحلات يومي السبت والخميس من مدينة القامشلي إلى مدينة منبج ومنها إلى حلب وحمص ودمشق وبيروت.

وبدأت شركات النقل البري بتسيير رحلات من القامشلي إلى حلب ودمشق وبيروت بعد انقطاع الطرق البرية بين محافظة الحسكة وبقية المحافظات منذ عام 2013، وفق الإعلام النظامي.

عكس السير