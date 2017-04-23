بعد 42 عاماً من اللاشيء .. بشار الأسد يحل ” الاتحاد العام النسائي “

أصدر بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.

و نص المرسوم على إلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.

ووفقاً للمادة 2 في المرسوم، يعين العاملون في الاتحاد العام النسائي في إحدى الجهات العامة على شواغر محدثة حكماً لهذه الغاية.

وبحسب المادة 3 يتم تعيين العاملين في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة، وأوضحت المادة أيضاً احتفاظ العاملين بالأجور المماثلة لأمثالهم من العاملين في الدولة التي وصلوا إليها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وقدمهم السابق المؤهل للترفيع.

ونصت المادة 4 على إعادة العاملين المندوبين لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة المندوبين منها.

وتصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بحسب المادة 5، فيما تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم بناءً على المادة السادسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وفقاً للمادة 7، وفق ما أورد الإعلام النظامي.

وكأي من مؤسسات “الدولة” المزعومة، فقد كان الاتحاد النسائي مرتعاً للفساد والمحسوبيات وعصابات إهدار المال العام، ومزرعة مخصصة لبطانة آل الأسد واللصوص صغار الكسبة التابعين لهم.

عكس السير