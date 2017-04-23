ترامب متمسك بالحصول على تمويل لبناء جدار مع المكسيك

سعى كبار مساعدي الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى حشد الدعم للحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك مع اقتراب المواجهة في الكونغرس والتي تهدد بوقف عمل الحكومة الاميركية في اليوم المئة لترامب في منصبه.

وكان تمويل الجدار من اهم وعود ترامب الانتخابية، ويبدو أن البيت البيض مصمم على الحصول على موافقة الكونغرس على دفع مبلغ أولي كجزء من مبلغ أكبر مقابل الاستمرار في تمويل الحكومة الاميركية.

وقال ميك مولفاني مسؤول الميزانية في البيت الأبيض أن الإدارة مستعدة لتقديم تنازلات للديموقراطيين بشأن إصلاح الرعاية الصحية من أجل الحصول على الاموال اللازمة لبناء الجدار.

ولكن في حال لم يتم الحصول على تمويل للجدار، فهل سيعترض الرئيس على فاتورة الإنفاق الأكبر حجما وهو ما يمكن أن يهدد بإغلاق عمل الحكومة الاميركية السبت، اليوم الذي يصادف اليوم المئة لتوليه السلطة.

وقال مولفاني في رد على ذلك لشبكة فوكس نيوز الاحد “لا ادري بعد .. نحن نطالب بأولوياتنا والأهم أننا نعرض على الديموقراطيين تقديم بعض أولوياتهم كذلك”.

وفي كثير من الاحيان خيم شبح اغلاق الحكومة على مفاوضات الميزانية الاميركية. وفي معظم الاحيان كان يتم تجنب ذلك، إلا أنه حدث عدة مرات وأخرها كان في 2013 حيث أغلقت الحكومة 16 يوماً وسط خلاف حول تمويل برنامج الرئيس السابق باراك اوباما للرعاية الصحية.

ولم يظهر الديموقراطيون استعدادا كبيرا للتنازل هذه المرة.

وصرح السناتور ديك دوربين، الرجل الثاني في الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ لشبكة سي ان ان “آمل أن يتراجع الرئيس″.

وقال “إن تفكيره في إغلاق الحكومة الاميركية بسبب هذا الاقتراح الخيالي لبناء جدار على طول الحدود لا نستطيع تحمل تكاليفه في الوقت الحالي ويعارضه الديموقراطيون والجمهوريون هو أمر غير مسؤول مطلقا”. إلا أنه أكد أن “الاغلاق ليس مرغوبا وليس أداة وليس أمرا نرغب في أن يحدث”.

وقال مولفاني “نريد تمويل الاولويات وواحدة من أكبر الاولويات خلال الحملة الانتخابية كانت امن الحدود والحفاظ على أمان الاميركيين وجزء من ذلك هو بناء الجدار”.

وسعى وزير العدل الاميركي جيف سيشنز ووزير الامن القومي جون كيلي إلى الدعوة إلى تمويل الجدار على البرامج التلفزيونية.

وقال كيلي لشبكة سي بي اس “أعتقد أن الأمر يستحق إجراء مفاوضات صعبة بشأنه .. نواجه تهديدات جسيمة سواء كانت المخدرات أو الأشخاص أو الإرهابيين المحتملين الذين يأتون من الجنوب. وأعتقد أنه من الضروري وجود حاجز فعال من نوع ما يسانده رجال ونساء شجعان وقادرون”.

وقال سيشنز أن ترامب سيقرر ما إذا كان تمويل الجدار يستحق المخاطرة بإغلاق الحكومة.

وأضاف لشبكة ايه بي سي “ما أعلمه هو أننا نحتاج إلى ذلك الجدار .. فهو سيساعدنا على الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس للشعب الاميركي. هذا ما نريده”. (AFP)

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